Baukó Éva az utóbbi időben alaposan felrázta a közösségi médiát. Az egykori valóságshow szereplő a csatorna több saját gyártású műsorának a végét is elárulta: a sort a Survivorrel kezdte, nemrég a Nyerő Páros és a Konyhafőnök VIP nyerteseinek a nevét teregette ki, majd a Farm VIP-ba is belerúgott egy nagyot.

Bár eleinte sokan azt hitték, Baukó csak találgat, a Survivor és a Nyerő Páros esetében bejött a "jóslata". A csatorna eddig hivatalosan nem kommentálta a történteket, most azonban a Konyhafőnök hivatalos Facebook-oldalán elárulta, milyen lépéseket tesznek a jövőben annak érdekében, hogy ez véget érjen.

„Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az utóbbi hetekben több műsorunk végkimenetelét, a kiesők, vagy éppen a győztesek nevét megpróbálják egyesek nyilvánosságra hozni a közösségi médiában, így a műsorok hivatalos Facebook-oldalain is. Habár meggyőződésünk, hogy műsorainkat nem csak a végkifejletért érdemes nézni, mégis sokaknak okozhat bosszúságot, hogy vannak, akik rosszindulattól vezérelve, vagy éppen népszerűségre törve terjesztik ezeket az információkat. Biztosíthatunk titeket, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy műsorainkat továbbra is maximálisan élvezhessétek. Annak érdekében, hogy ne vesszen el a szurkolás izgalma és a meglepetés öröme sem, akár a szükséges jogi lépéseket is megtesszük a szivárogtatók ellen. Ugyanakkor arra kérünk titeket is, hogy óvjátok meg sok százezer néző szórakozását azzal, hogy ti nem spoilereztek, nem terjesztitek ezeket az információkat. Köszönjük!"

– írták egy kommentben.