Baukó Éva bennfentes információkat osztott meg néhány műsorról, amivel nemcsak a csatornáknak okoz kellemetlen pillanatokat az utóbbi időben, hanem azoknak is, akiket érdekelnek ezek a műsorok.

Baukó Éva nem titkolja, hogy bennfentes infomárciókkal rendelkezik néhány valóságshow-val kapcsolatban, és rendszeresen el is mondja idejekorán, melyiket ki fogja megnyerni. Egy dühös tévénéző megelégelte a spoilereket, és megfenyegette Évát.

A dühös rajongó privát üzenetben zaklatta a volt valóságshow sztárt, és megfenyegette, hogy ha nem fejezi be a műsorok eredményeinek kiszivárogtatását, megkeresi és bosszút áll.

Baukó Évát természetesen nem kell félteni, a férfi is gyorsan belátta, hogy jobb, ha inkább bocsánatot kér.

Baukó Éva egyébként sem szokta magában tartani gondolatait. Legutóbb több hazai hírességről is elmondta a véleményét, és most a hazai influenszerek is sorra kerültek.