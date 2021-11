Nánási Pál és Ördög Nóra a minap jelentették be az örömhírt, hogy jégpályát nyitnak Akarattyán. A Nánási család jelenleg a Maldív-szigeteken nyaral, és amellett, hogy Nóriról elképesztően dögös fürdőruhás fotókat posztoltak, a nagy bejelentést is a szigetországból tették.

A jégpálya Nánásiék új üzlete mellett, a csücsökben lesz. A balatonakarattyai önkormányzat azzal támogatja a házaspár kezdeményezését, hogy rendelkezésre bocsátja a területet, amit díjfizetés nélkül használhatnak erre a célra, így a látogatók is ingyen korizhatnak.

Nánási: Jég, most már nem csak vlog formájában, hanem koripályaként is jelen lesz! ❄️ Most szombaton, azaz december 4-én, várunk minden korizni vágyót a Csücsökbe!Arra kérünk mindenkit, aki jégkorizni szeretne, hogy hozzon magával egy cipősdobozt, legyen ez a belépő a jégpályára ❤️ Korizzunk a rászoruló gyermekekért és azért, mert jó móka⛸

-írta Nóri és Pál a videó mellé. December 4-én, szombaton egyébként a Mikulás is megjelenik a jégpályánál 11 és 13 óra között.