Kollányi Zsuzsi sosem titkolta, hogy nehéz körülmények között vágott neki a felnőtt létnek, tizenkét éves volt, amikor édesapja elhagyta a családot, majd tizennyolc éves korában édesanyja is úgy döntött, inkább a saját életére akar koncentrálni, így ő is eltávolodott gyermekeitől.

Kollányi Zsuzsi számára a szülei nem feltétlenül jelentettek biztonságot, hiszen édesapja elhagyta őket, később pedig, amikor az énekesnő 18 éves lett, az anyjuk is úgy határozott, inkább magára akar koncentrálni. Zsuzsi így egyedül maradt a nála három évvel fiatalabb öccsével, ezért a szakmai siker is később érkezett az énekesnő életébe: 29 éves volt, amikor elhatározta, felhagy korábbi életével és arra koncentrál, amit igazán akar.

"Nagyon sok évem van abban, hogy átgondoltam édesanyám relációját és vonatkozását a mi életünkben.



valószínűleg azért nem foglalkoztam magammal, mert vele tettem. Tényleg mindenféle periódusa volt ennek. Volt, hogy üvöltöttem vele, volt, hogy sírtam, vagy könyörögtem, vagy volt, hogy negligáltam. Még olyan is volt, hogy vele ittam. Mindig változtattam a hozzáállásomon" - mondta Zsuzsi a Nők, filter nélkül Köböl Anitával legújabb adásában.

Sok nő feláldozza magát, vagy ha úgy tetszik, korábbi életét az anyaság oltárán, de úgy véli, ennek nem kellene így lennie.