A Dancing with the Stars idei évadának győzteseTóth Andi és táncpartnere, Andrei Mangra lett. A közös munka során szoros barátság alakult ki kettejük között, többször felmerültek velük kapcsolatban olyan hírek is, miszerint több van köztük szimpla barátságnál.

Kiderült, olyan közel kerültek egymáshoz, hogy Andrei Budapestre költözik, hogy minél több időt tölthessenek együtt - írja a Tények.

A táncművész annyira komolyan gondolja a költözést, hogy legutóbbi Instagram sztorijában elmesélte követőinek, hogy karrierjét is Budapesten szeretné tovább építeni: januártól a fővárosban fog táncórákat tartani.