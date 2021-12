Szerezz be egy többfunkciós állóporszívót!

Egy kifejezetten gazdiknak tervezett vezeték nélküli állóporszívóval pikpakk végigszaladhatsz a lakáson. Csak emeld le a töltőállványról, és már szedheted is össze a padlóról az elhullajtott szőrszálakat. Egy hatvan négyzetméteres lakás padlóját alig öt-tíz perc alatt megtisztíthatod az állatszőrtől.

Bizonyos modellek szívófejébe forgókefe is került, ez segít összeszedni a vékonyabb szőnyegekről is a szőrt. Megint más modellekkel könnyedén letakaríthatod akár a kanapét vagy az asztalt is. Az Electrolux állóporszívóknak például van egy kivehető morzsaporszívó része, amelyhez csatlakoztatható egy speciális forgókefés mini szívófejet, melynek segítségével a készülék pillanatok alatt "felfalja" a szőrszálakat. Ha egy állóporszívóval kétnaponta végigmész a lakáson, a hagyományos porszívót elég kéthetente beüzemelni a szőnyegek alapos takarításához.

Fertőtleníts UV fénnyel!

Ahogy említettük, esetenként azzal is számolnod kell, hogy a kisállat allergiát okoz. Kevésbé súlyos esetekben a boldog együttélés titka lehet az alapos takarítás. Alapos alatt pedig nem csupán azt értjük, hogy a porszívó maradéktalanul összeszed minden szőrszálat és piszkot.

A házi kedvencek által okozott panaszok a jellegzetes allergiás tünetek formájában jelentkeznek, vagyis köhögéssel, tüsszögéssel, szemviszketéssel. Fontos, hogy ne vegyük félvállról a tüneteket, és ha úgy érezzük, hogy a rendszeres takarítás és a lakás elszeparálása sem segít, forduljunk időben allergológushoz. Megfelelő kezelés nélkül szövődményként akár asztma is kialakulhat.

Manapság kaphatók olyan porszívók is, amelyek fertőtlenítik a bútorszöveteket és megtisztítják az otthon levegőjét: a beszívott levegő átáramlik egy hatékony, többfázisú szűrőn, melyen fennakadnak a pollenek, gombaspórák és minden olyan apró részecske, melyek allergiát okozhatnak.

Koszolás a játék hevében

Nem a szőr az egyetlen, amivel a kiskedvencek piszkolhatnak. A cicák például profi módon kikaparhatják az almot a helyéről, a kölyökkutyák széthordhatják a cserepekből a talajtakarónak használt fenyőkérget, amit azután precízen darabokra tépnek. Nem beszélve a plüss játékokból kikapargatott tömőanyagról. Az ilyen esetekre is jó ha kéznél van egy vezeték nélküli állóporszívó, amivel gyorsan eltüntetheted a randalírozás nyomait.

Alakíts ki állatmentes helyiséget a lakásban!

Jól tudjuk, hogy mennyire csábító gondolat engedélyezni a kisállatok számára a szabad bejárást a lakás minden pontjára. Mégis amondók vagyunk, hogy a tisztaság (és az állatnevelés szempontjából) is célszerű megfontolni, hova engeded be őket. Következetes és felelős gazdiként ugyanis muszáj bizonyos szabályokat felállítanod a közös térben.

Az első és legfontosabb, hogy legyen a kisállatnak egy saját helye, ahova visszavonulhat és pihenhet. Ez lehetőleg ne a te alvóhelyed mellett legyen, megelőzve a túlzott kötődést. De húzhatsz akár egy képzeletbeli vonalat is például a hálószoba vagy a konyha területére, ahová kedvenced nem léphet be. Végezetül érdemes állatorvossal konzultálni, milyen gyakran érdemes/javasolt fürdetni és fésülni az állatot, hogy a lakásban elszórt allergénjeit ilyen módon is csökkenthesd.

(x)