Kóbor János november 9-én került kórházba koronavírus-fertőzéssel. Felesége, Zsóka külön engedéllyel végig mellette lehetett, imádkozott a felépüléséért. Tegnap azonban Mecky szervezete feladta a harcot. Az asszony összeomlott a zenekar menedzsere szerint. A rajongók sorra gyújtják a mécseseket Kóbor János háza előtt, hogy együttérzésükről biztosítsák a családot - írja a Bors.

Kóbor János hitt abban, hogy az immunrendszere elég erős, és le tudja győzni a koronavírust, ezért nem vette fel a védőoltást. Barátai is könyörögtek neki, hogy oltassa be magát, de büszke volt arra, hogy ennyi idősen is tökéletesen egészséges, és káros szenvedélye sincsen.