Amióta együtt táncoltak a Dancing with the Starsban , megindultak a találgatások: vajon mi lehet Tóth Andi és Andrei Mangra között. Most elárulták, mi van közöttük.

"Barátok maradtunk, és szerintem ez mindig is így lesz. Nagyon jól megértjük egymást. Most más projekteken is fogunk együtt dolgozni" - árulta el Andrei Mangra a TV2 Tények kamerái előtt.

"Olyan viccesnek találjuk ezeket a cikkeket, hogy együtt vagyunk. Most mit csináljunk velük? Elkezdhetnénk itt panaszkodni, hogy 'Jaj, de hát nem is, és el ne higgyétek!'. Ha együtt lennénk, akkor elmondanánk. Nagyon jó barátságot ápolunk egymással és ez így is fog maradni" - tette hozzá Tóth Andi.