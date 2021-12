"Bíztam magamban, és ezért állok ma itt" - mondta az indiai Harnaaz Sandhu, aki elnyerte a 2021-es Miss Universe díjat. A versenyt ezúttal Dél-Izraelben rendeztek meg Eilat városában, ahol 80 nő versenyzett a címért.

Harnaaz Sandhu beszédében a klímaváltozásra is felhívta a figyelmet, de az is kiderült róla, hogy jól utánoz állathangokat. Ezt egy macskanyávogással mutatta be. A műsorvezető, Steve Harvey kérte meg erre, ami miatt komoly kritikákat is kapott a komikus.