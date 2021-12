A nők többsége imád öltözködni, imád ruhákat és kiegészítőket vásárolni, ám annak ellenére, hogy szinte dugig van a gardróbunk, újra és újra felmerül bennünk a kérdés: Mit vegyek fel?

Ez a probléma a legtöbbünknek már kora reggel fejtörést szokott okozni, a helyzet pedig csak bonyolódik, ha aznap több, különféle program is vár ránk. Mondjuk munka után szeretnénk edzeni is, este pedig randevúnk lenne vagy olyan helyre vagyunk hivatalosak, ahova illik szépen felöltözni. Ám mindenre van válasz és megoldás, ahogyan a Kon-tour legújabb epizódjában Gelencsér Timitől is láthatjuk majd.



Timi igazán pörgős életet él, egy nap pedig akár három-négy különböző helyen is meg kell jelennie, viszont egyáltalán nem mindegy, hogy hová milyen szettben érkezik. Egészen mást visel, ha rohan ügyeket intézni, ha edzésre siet vagy ha például egy rendezvényre hivatalos. De mit is visel akkor a csinos műsorvezető egész nap? Erre kapunk választ a Kon-tour új epizódjában, ahol Gelencsér Timi mutatja meg gardróbja kedvenc darabjait.

Timi szerint egy szaladgálós nap alkalmával jól jön egy kényelmes szett farmerrel és sportcipővel, munkahelyre, megbeszélésre viszont valami elegánsabb, mégis egész nap viselhető outfitet érdemes választani - például egyberuhát hozzáillő kabátkával, csinos cipővel és színben passzoló táskával.

A délutáni testmozgásnál jöhet egy kényelmes edzős szett, ami jó, ha színes, hiszen ebben a komor, téli időszakban a vidám árnyalatok feldobják a hangulatunkat, nem utolsósorban pedig motiválhatnak is minket. Az esti megjelenéshez pedig – legyen az randi, vacsora, koktélozás vagy bármi más – érdemes valami igazán csajos, különleges összeállítást választani, mint mondjuk egy mintás ruha és egy igazán dögös combcsizma.



Ha érdekel a téma, nézd meg a Kon-tour új epizódját, ebből megtudhatod, hogy pontosan mit visel Gelencsér Timi kora reggeltől késő estig.

