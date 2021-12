Immunrendszerünk központja a bélrendszerben található: táplálkozásunk alapvetően meghatározza védekezőképességünket. A hivatalos dietetikai ajánlás szerint naponta 0,5 kilogramm zöldséget és gyümölcsöt kellene megennünk ahhoz, hogy természetes módon elegendő vitamint juttassunk be a szervezetünkbe, ennek azonban többféle egyszerű akadálya van. Egyfelől a magyarok zöldség- és gyümölcsfogyasztása messze elmarad az európai átlagtól, hiszen nem naponta, csupán alkalomszerűen fogyasztjuk ezeket. Másrészt a rostszegény, jó minőségű zsírokat mellőző táplálkozás is problémát jelent, amit az ipari termelésben túlhasznált földterületeken termelt élelmiszerek alacsonyabb vitamin- és nyomelem tartalma sem segít. Több kutatási eredmény taglalja, hogy a nagyvárosban élő embereknek magasabb a vitaminszükséglete, amit a hivatalos ajánlásoknál nagyobb mennyiségű gyümölcs és zöldség lenne képes fedezni. Ez akár napi 4-5 kilogrammnyi mennyiséget is jelenthetne. 21. századi életünk körülményeiből adódóan mindenkinek szüksége van vitaminszedésre.

„A multivitamin a modern életmód praktikus kiegészítője. Fontos a szóhasználat: kiegészítés és nem pótlás, hiszen nem helyettesíti, hanem támogatja a kiegyensúlyozott, egészséges étrendet" - kezd bele a téma felgöngyölítésébe Németh Sándor, a BioTechUSA táplálék-kiegészítő specialistája és oktatási referense, majd folytatja: "Multivitamint szedni kényelmes megoldás, mert egy tablettában megtalálhatóak a szervezet számára legszükségesebb vitaminok alapdózisban, ugyanakkor életkortól, életstílustól és a sporttevékenység intenzitásától függően szükség lehet emellett nagyobb dózisú támogatásra is." A rendszeres vitaminszedés mellett szól az is, hogy a feltüntetett hatóanyagtartalmak miatt pontosan számon tudjuk tartani, hogy miből mennyit fogyasztunk, ugyanez a gyümölcs- és zöldségfogyasztás alkalmával szinte kizárt. Ráadásul a mezőgazdasági termelés és az éghajlat változása miatt gyanítható, hogy a mostani zöldségeknek jóval kevesebb a vitamintartalma, mint 20-30 éve.

Melyek a vitaminhiány jelei?A vitaminhiány ugyan számos tünettel jár, de ezek bármilyen más betegségre, vagy romló egészségügyi állapotra is utalhatnak. A hirtelen vagy nagyobb mennyiségű hajhullás, a karikás szemek, a töredezett körmök és a fáradtságérzet mind árulkodó jelek. Ha ezeket tapasztaljuk magunkon, első lépésként érdemes egy-két-három hónapos vitaminkúrát tartani. Ha a tünetek és panaszok néhány hónap eltelte után sem enyhülnek, orvosi konzultáció és vérvétel is szükséges lehet.

Mit szedjünk még a multivitamin mellett?A vízben oldódó C-vitaminról az immunrendszer normál működését támogató hatása miatt sokat hallunk mostanában, elegendő mennyiséggel megfelelően működik a szervezetünk. Egy egészséges, átlagos terhelésnek kitett ember számára az ajánlott napi mennyiség 1000-2000 mg. A zsírban oldódó D-vitamin a másik leggyakrabban emlegetett vitamin, ami szintén segíti az immunrendszerünk normál működését.

A téli hónapokban és kora tavasszal a legtöbbünknek hiánya van belőle. A D-vitaminhoz a szervezetünk is képes hozzájutni, például belsőségekből készült ételekből (zúza, máj, szív), de a tojásfogyasztás is jó forrása. 10-15 perc napon töltött idővel is feltölthetjük D-vitamin raktárainkat. Ez a téli időszakban ez nyilván nehezebben megoldható, nyáron pedig a káros UV sugárzás veszélyeit is szem előtt kell tartanunk. A sportolóknak nem csak a kalóriaszükségletük, de a D-vitamin igényük is magasabb, hiszen ez nagy szerepet játszik az egészséges izomműködésben is. Egy egészséges, átlagos terhelésnek kitett ember számára az ajánlott napi mennyiség 1500-2000 NE (nemzetközi egység), sportolók esetén 3200-4000 NE is lehet a napi ajánlás.

A magnézium pótlása nem csak a sportolók számára hasznos. Hiánya kellemetlen izomgörcsöket is eredményezhet. Az ideális mennyiség táplálékkal való bevitele nehézkes, bár sokan vagyunk, akik szeretjük például az olajos magvakat és az étcsokoládét is - de pontosan emiatt számos mennyiségi korlát áll fenn ebben az esetben, például a csokinál többek között a cukortartalom miatt. Egy egészséges, átlagos terhelésnek kitett ember számára az ajánlott napi mennyiség 250-300 mg.

Az omega-3 típusú zsírsavak ún. esszenciális zsírok, vagyis a szervezetünk nem képes ezeket előállítani, így külső forrásból kell biztosítanunk a megfelelő mennyiség bevitelét. Tengeri halfajták, mint tőkehal, tonhal, lazac, makréla, hering és egyes növényi eredetű élelmiszerek, például lenmagolaj, repceolaj is tartalmazza ezeket. Leginkább a szív, az agy és a látás szempontjából van jelentőségük és a vitaminokhoz hasonló a fontosságuk. Egy egészséges, átlagos terhelésnek kitett ember számára az ajánlott napi mennyiség 500-2000 mg étrendtől függően.

Milyen formulát válasszunk?Nem elég azzal tisztában lennünk, hogy pontosan milyen vitaminok pótlását kívánja meg egészségügyi állapotunk és az életformánk, de arról is fontos tájékozódni, hogy milyen formában a leghatékonyabb a felszívódásuk. Németh Sándor a vitaminvizeket és pezsgőtablettákat főleg azoknak ajánlja, akik kevésbé kedvelik a tablettákat és kapszulákat, vagy akár gyerekeknek is ideális vitamin-kiegészítőt keresnek. Aktív felnőttek tabletta, kapszula és por állagú készítmények közül is választhatnak. A por állagú ízesített italporoknak magasabb a hatóanyagtartalma és gyorsabb a felszívódása, de a tabletta és a kapszula mégis jobban hasznosul. Az italporokat étkezés közben, a tablettákat és kapszulákat étkezés előtt ajánlja bevenni a tapasztalt szakember.

Mi alapján válasszunk vitaminokat?A vitaminok piacán zavarba ejtően nagy a választék, nehéz kiigazodni, hogy mely termékek a legideálisabbak számunkra. Németh Sándor több olyan részletre is felhívja a figyelmünket, amire először talán nem is gondolnánk. Sándor szerint jót jelent, ha a kiválasztott márka több éves múltra visszatekintő, Magyarországon hivatalosan forgalomba hozott termékei a megfelelő minősítésekkel is rendelkeznek. A megbízhatóságról és profizmusról árulkodik, ha az adott cég vagy márka termékeit többféle formulával (tabletta, kapszula, pezsgőtabletta, por) is elérhetővé teszi vásárlói számára, mert ez a bizonyítéka annak: tisztában vannak azzal, hogy a különböző igények és élethelyzetek más-más termékvariációt kívánnak. A megbízható termékek forgalmazói a felületeiken általában biztosítanak kérdezési és konzultációs lehetőséget is. Németh Sándor szerint, amennyiben erre mód van, mindenképpen érdemes szakértő segítségét kérni a vitaminokkal kapcsolatban is.