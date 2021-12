A Miss Balaton szépségei egy exkluzív, zártkörű party keretében mutatták be a 2022-es naptárukat, melyet a lélegzetelállító Maldív-szigeteken fotóztak még novemberben. Az évzáró eseményen a vendégek egy különleges divatbemutatón is részt vehettek, ahol többek között a regnáló királynő, Balogh Eleni is kifutóra lépett.