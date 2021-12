Ahogy a Life.hu-n is nyomon követhetted, hosszú vívódás után Tóth Dávid A Nagy Ő műsorában Laurát választotta Annabellával szemben. A pár azóta szakított . Most a reality egy másik nagy esélyese, Rebeka mondta el véleményét Dávid rövidre sikerült kapcsolatáról.

„Én azt gondolom, hogy ha a való életben összejössz valakivel, akkor is véget érhet a kapcsolat két hónap alatt. Nekem is volt ilyen, hogy úgy éreztem, hogy egymásba szerettünk valakivel, végül mégsem működött. Szerintem ezért nem kell őket elítélni. Én nem vagyok csalódott. Eleve a műsort júniusban forgattuk, azóta eltelt hat hónap. Teljesen más érzések voltak bennem akkor, illetve most, ahogy visszanéztem. Látszik is, hogy kicsit a háttérbe vonultam, nem is akartam annyira szerepelni. Lélekben felkészültem arra, hogy hazamegyek" – idézi Rebekát a Ripost.