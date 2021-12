Ahogy mi is megírtuk, Damu Roland december 27-ére virradó éjjel, 47 évesen elhunyt. A színész rövid időn belül kétszer került kórházba, és bár úgy tűnt, biztató a helyzet, karácsony előtt kritikussá vált az állapota. Az egykori sorozatsztárt lélegeztetőgépre kellett kapcsolni, és barátai, valamint családtagjai is arra kérték a rajongókat, imádkozzanak a színész felépüléséért. Damu szervezete azonban minden segítség ellenére nem tudta legyőzni a koronavírust.

A színész rosszullétei 2003-ban, válása után kezdődtek:

"Minden ok nélkül elkezdtem izzadni, a tenyeremről csorgott a víz. Aztán jött a szédülés, a heves szívdobogás és a mellkasi fájdalom, olyan tüneteket produkáltam, mintha infarktusom lenne. Zsibbadt a kezem, a lábam, és majdnem kilyukadt a hátam. Ezek a tünetek napról napra egyre sűrűsödtek, fokozódtak" – írta Damu Az igazság című könyvében. Előfordult, hogy a metrón lett rosszul, úgy érezte, ott hal meg, máskor szinkronizálás vagy színpadi előadás közben jelentkeztek a tünetek. Később pánikbetegséggel diagnosztizálták.

Könyvében leírta, hogy súlyos problémái a hétköznapi közlekedésére is kihatottak. Nem mert metróra szállni, és rettegett a hidaktól. Sokszor előfordult, hoy nem mert felszállni a buszra, mert tudta, hogy az átmegy a hídon.

Kiderült, hogy már a Jóban Rosszban castingjára is pánikbetegen ment. Abban az időben pszichiáterhez is járt, és néhány hónap kórházi kezelésre is szorult - írja az Origo.