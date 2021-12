Lőrinczyné Lukács Orsolya számtalan szakmát sajátított el annak érdekében, hogy ezek együttesével segítse nőtársait önmaguk megtalálásában és belső ragyogásuk megszerzésében. Cikkünkben a külső és belső harmóniáról, női magabiztosságról és az ide vezető útról kérdeztük.

Orján Dóra: Milyen összetevőkből áll a női önbizalom receptje?

Lőrinczyné Lukács Orsolya: "Az a nő sugároz önbizalmat, aki tisztában van az erősségeivel, a gyengeségeivel, és képes önmagát elfogadni, mégis folyamatosan csiszolni, fejleszteni magát. Tudja, hogy mi áll jól neki és tudatosan választja ki azt a szettet, amely a legjobban kiemeli természetes adottságait. Nem a tökéletességre törekszik, hanem arra, hogy önazonos legyen."

O.D.: Ha valaki belsőleg nincs rendben magával, képes külsőleg egyensúlyt és magabiztosságot közvetíteni?

L.L.O.:"Ideig-óráig sikerülhet önmagát és a környezetét becsapnia, de folyamatosan érezhető lesz egy diszharmónia. Sok energiát emészt fel ez a" szerep", mert nem zsigerből, ösztönösen viselkedik magabiztosan, hanem egy imázst épít fel magában egy általa elképzelt, idealizált minta alapján, aminek meg akar felelni."

O.D.: Hogyan függ össze a külső és belső önszeretet?

L.L.O.: "Széles skálán mozog ez a kérdéskör: vannak, akik külsőleg jó adottságokkal rendelkeznek és csak arra fókuszálnak, hogy ezt fenntartsák. Ha valaki az önbizalmát csak a külsejére alapozza, az olyan helyzetet alakíthat ki, amelyben a változás során testileg és lelkileg egyaránt beleroppanhat. Éppen ezért fontos, hogy elfogadjuk magunkat azokkal az adottságokkal, amikkel születtünk, mert így lehetünk stabilan magabiztosak, boldogok és egészségesek."

O.D.: Hellinger terápiával is foglalkozol. A családállítás hogyan függ össze a női önbizalom felépítésével?

L.L.O.: "A Hellinger terápia olyan módszer, amely a spiritualitás és a pszichoterápia határterületén helyezkedik el. Megtalálhatóak benne a pszichoanalízis, a hipnózis, a tranzakcióanalízis és a családterápia elemei. Kidolgozása Bert Hellinger, német pszichoterapeuta nevéhez fűződik, aki megfigyelte, hogy a család tagjait egy láthatatlan mező köti össze, amelyben minden fontos információ megtalálható. Ezt a mezőt családi léleknek, családi lelkiismeretnek nevezzük.

Megeshet, hogy egy ember élete tökéletesnek látszik: külsőleg vonzó, sikeres a munkában, még esetleg párkapcsolata is van, mégis folyamatosan elégedetlen önmagával, az eredményeivel, a társával, környezetével, esetleg bizonyos motívumok ismétlődnek az életében. Például hasonló karaktereket vonz be és nem tudja, hogy miért.

Tulajdonképpen mindenki a saját belső vívódását, az önmagához való viszonyát vetíti ki a környezetére. A Hellinger terápia abban tud segítségre lenni, hogy a probléma forrását keresi meg. A tüneti kezelés mellett mélyen a gyökerekben tud átfordítani egy esetleges negatív szemlétet elfogadó, szeretetteljes hozzáállássá. Ez teljesen megváltoztatja a kliens életszemléletét."

O.D.: Hogyan tud egy szakember segíteni annak, aki nincs rendben magával? A te módszered miben tud támogatást adni?

L.L.O.: "A legfontosabb megtalálni a kliens életében azt a fordulópontot, amikor elveszett az önbizalma. Ez lehet az élete során bármikor: csecsemő-, óvodás-, kamasz- vagy felnőtt korban elszenvedett trauma hatása, ami olyan mértékben hatással volt rá, hogy ezután nem tudott hinni önmagában.

Előfordul olyan is, hogy egy utód az édesanyától átvett önbizalomhiányt viszi tovább addig, amíg ezt nem sikerül feloldani. Ez érinti a férfiakat és a nőket egyaránt. Tapasztalatom szerint egy ilyen terápiás oldás hihetetlen fordulatokat képes hozni a kliens életében és képes elhinni magáról, hogy szerethető és teljesen kinyílik, megváltozik az élet körülötte.

A Hellinger terápia mellett abban is tudok támogatást adni a hozzám fordulónak, hogy milyen színek, formák a legelőnyösebbek a számára, mert 30 éve dolgozom fodrász, sminkes, szín- és stílustanácsadóként. Külső és belső segítséget tudok adni, hogy gyémántként csiszolódjanak és ragyogjanak az életben."

O.D.: Mi az a három tanács, amit azoknak a nőknek adnál, akik nem tudnak megbékélni adottságaikkal?

L.L.O.: "Az első, hogy mindenki fókuszáljon és emelje ki az előnyös adottságait. Mindenkiben más a szép, és meg kell tanulnunk ezekre az előnyös tulajdonságokra odafordítani mások figyelmét és ezzel palástolni az előnyteleneket.

A második: fektessen időt, pénzt és energiát saját maga fejlesztésére, mert az önmagunkba fektetett energia mindig többszörösen megtérül. Nem csupán mi érezzük jobban magunkat a bőrünkben, de a gyermekeink, családtagjaink, környezetünk számára is a legjobb mintát mutatjuk. Fontos, hogy a saját fejlődésünk kihat a környezetünkre, de ránk is visszahat. Ahogy mi viszonyulunk másokhoz, úgy viselkednek ők is velünk.

Az utolsó, hogy fontos a mozgás, hogy az izmaink ruganyosak maradjanak, mert a merev testben a gondolkodás is megmerevedik. A mozgás a testet és szellemet tartja karban, a meditáció pedig a lelket tisztítja meg a gondoktól."