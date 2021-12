"Kemény időszak van mögöttünk, egyelőre úgy érezzünk, többet nem fogunk költözni. Egy fél életet kellett átvinni egyik lakásból a másikba, de már csak néhány doboz vár kicsomagolásra" – mesélte a Borsnak Virág, akinek hároméves kisfia és másfél éves kislánya szinte azonnal megszokta az új környezetet.

"A gyerekeknek nagyon könnyen ment a váltás, főleg a Vivinek. Beninek talán az is megnehezítette, hogy most új bölcsibe jár, be kellett szoknia egy idegen közegbe, a kislányom pedig még csak most kezdte. Velük ellentétben én az első időszakban picit depressziós voltam, hiányzott a megszokott kis lakásunk, az életterünk és a környék, 2-3 hónap volt, mire megszoktam az új környezetet" – folytatta a DJ.

Virágék számára fontosan az ünnepi hagyományok, így családja idén karácsonykor sem tért el a már megszokott tradícióktól.