Ahogy arról mi is beszámoltunk, az énekesnő még novemberben komoly fürdőszobai balesetet szenvedett, aminek következtében eltört a csuklója és ezzel együtt elszakadt két szalagja is. Emiatt hat hétre könyék alatti gipszet kapott, amitől mostanra szabadulhatott meg. Lindára most három hónap gyógytorna vár - írja az Indirekt.

"Óvatosan kell bánnom a kezemmel, még most is sok olyan mozdulat van, ami fáj. Karácsonykor a főzés volt a gyógytornám, de most rendszeresen járok tornára és otthon is kell gyakorlatokat végeznem – mesélte Linda, hozzátéve, többször is rövid pihenőket kellett tartania az ünnepi menü készítése közben.

Mivel az énekesnő jobbkezes, így igazi kihívás volt számára, hogy hat héten át mindent bal kézzel kellett csinálnia.

"Nehezen viseltem, de megtanultam. Érdekes, hogy mennyire alkalmazkodik a testünk, amikor muszáj" – mondta Király Linda.