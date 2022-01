Mindenkinek vannak kétségei az online randizás működőképességét illetően, és valljuk be, nem is minden ok nélkül. A társkereső applikációk, bár arra hivatottak, hogy mindenki számára könnyebbé tegyék a randizást, sok kínos, vagy akár ijesztő helyzetet is rejthetnek magukban.