Nyakunkon a farsang, és még fogalmad sincs, hogy milyen lesz a partysminked? A Kon-tour következő, január 19-i epizódjában Miss Mood egy farsangi sminket mutat meg, amit te is könnyedén elkészíthetsz otthon.

Gyerekként könnyebb helyzetben vagyunk, ha farsangi jelmezötletben kell gondolkodnunk. Szinte bárminek öltözhetünk: tündérnek, balerinának, kalóznak vagy kísértetnek, de felnőttként sokkal nehezebb megtalálni a tökéletes jelmezt.

A Kon-tour következő epizódjában Miss Mood egy olyan farsangi party sminket mutat be, ami nem csupán dögös tekintetet kölcsönöz bármelyikünknek, de a legegyedibbek is mi leszünk a buliban. Az énekesnőre jellemző, hogy igyekszik valami extra elemmel megbolondítani a megjelenését: így ennél a farsangi sminkjénél sem lesz ebből hiány.

Miss Mood egy klasszikus, füstös szemsminket mutat be, melyet az ő segítségével mi is könnyedén el tudunk készíteni. A videó végén egy különleges testrészére is fest, ám, hogy mitől lesz rémisztő a kreációja: kiderül a Kon-tour következő részéből.

Kövesd a Kon-tour epizódjait minden szerdán és vasárnap a Life.hu-n.