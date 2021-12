Koncz Zsuzsa jövőre jubileumot ünnepel, ugyanis 2022-ben lesz hatvan éve annak, hogy káprázatos hangjával elbűvöli a közönséget.

Az énekesnő a Blikknek mesélt karrierje indulásáról és arról, hogy milyen szerepet játszott pályafutásában az Omega együttes.

"Nagyon fontosak voltak nekem mindannyian, hiszen a Ki Mit Tud után ők kapacitáltak, hogy folytassam, csináljam. És szépen, sorban mind elmentek, Laux, majd Benkő.Kóbor János volt az utolsó tanúja annak a bizonyos Omegás indulásnak. Beszéltünk időről időre, az ősszel kicsit többet. A hatvanadik jubileumuk kapcsán több külföldi stáb érdeklődött az Omega és az egész magyar baet-rock mozgalom kezdeteiről. Németországból, Lengyelországból, ahol én is sokat szerepeltem, koncerteztem engem is megkerestek. Meckyvel ezért többet is beszélgettünk a régi dolgokról, amitől még nehezebb megküzdeni egy ilyen drámai veszteséggel"

– nyilatkozta az énekesnő.