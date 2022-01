Számtalan okból figyelünk fel bizonyos emberekre: azért, mert valamiben elképesztően tehetségesek, vagy viccesek, esetleg gyönyörűek, vagy valamilyen különleges hobbival rendelkeznek. De akár azért is, mert valamilyen nagyon ritka betegség nehezíti meg a mindennapjaikat.

Összegyűjtöttünk néhány olyan embert, akik különös, ritka betegségeik ellenére sem adták fel, hanem megtanultak - vagy még tanulnak - együtt élni a nehézségeikkel, közben pedig van, aki még másokat is motivál saját tapasztalataival:

Lizzie Velasquez

A most 32 éves nő egy rendkívül ritka betegségben szenved: zsírszövetek nélkül született, tehát bármennyit is eszik, képtelen arra, hogy hízzon. 20 percenként szokott enni, és naponta legalább 5000 kalóriát juttat a szervezetébe. Ha nem eszik eleget, akár bele is halhat. Súlya még sosem haladta meg a 29 kilót. Ez már önmagában is eléggé megnehezítette az életét, de Lizzie egyik szemére teljesen vak, a másikkal pedig csak gyengén lát.

Mindig is sokan bántották a kinézete miatt az utcán és az interneten is. Egyszer talált egy videót, amelyben a világ legrondább nőjének titulálták. Ezután napokig sírt, de végül összeszedte magát, és Amerikát járva hihetetlenül népszerű motivációs előadásokat tart azóta is, sőt, több könyve is megjelent. Azoknak akar segíteni, akik elveszettnek, kívülállónak érzik magukat.

Lizzie a mindennapos küzdelmek ellenére boldogan él, és másokat is motivál az önelfogadásra.

Gary Turner - a gumiember

Gary Turner a bőrét egészen elképesztően ki tudja nyújtani. A hasán lévő bőrt 15,8 cm-re tudja kinyújtani. Gary egy nagyon ritka betegségben, az Ehlers-Danlos szindómában szenved. Ez egy a kötőszöveteket, a bőrt érintő rendellenesség, amelytől a betegek ízületei ruganyossá, bőrük nyúlóssá és rendkívül sérülékennyé válik.

Testünk egyik alapköve a kötőszövet, amely bőrünktől egészen a szerveinkig biztosítja számunkra az támaszt. Ennél a betegségnél a bőrt erősítő, a rugalmasságát meghatározó kollagén meghibásodik, ami többek között a bőr meglazulását, az ízületek "hipermobilitását" eredményezi. Súlyosabb esetekben az erek végzetes összeomlását vagy megrepedését okozhatja.

Kim Goodman

Kim Goodmant hátborzongató "tehetséggel" áldotta meg az ég: teljes 12 milliméterrel tudja kipattintani a szemét a szemüregéből. Még világrekordot is döntött ezzel a képességével. A chicagói nő akkor fedezte fel ezen tehetségét, amikor sok évvel ezelőtt fejbeverték egy jégkorong-maszkkal. Szemgolyói akkor a normálisnál sokkal messzebbre pattantak ki, és attól a naptól kezdve már akaratlagosan is képes kipattintani a szemeit.

Cara Anaya

Cara Anaya egészen hihetetlen betegségben szenved: két óra alatt akár 180 orgazmust is képes átélni minden külső inger nélkül, és előfordul, hogy akár teljes 6 órán keresztül tart a szexuális izgalma.

Az egy gyermekes édesanya egy nagyon ritka betegségben szenved, ami tartós nemi izgalmi zavarként ismert. Ez az állapot néhány óra alatt sokszoros orgazmust okoz.

Betegsége sokszorosan megnehezíti az életét, hiszen így nem nagyon van lehetősége zsúfolt helyekre, emberek közé menni, mivel bármikor rátörhet a következő orgazmus.