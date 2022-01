Ha a klasszikus, emberi értelemben nem is csevegnek, azért az állatok is igyekeznek megérteni egymást. Így beszélgetnek a fejlettebb kommunikációs készséggel és eszközökkel rendelkező állatok.

Az etimológusok szerint vannak állatok, amelyek kémiai, mások vizuális kommunikációt használnak, de léteznek olyan fajok is, amelyek gesztusokkal, vagy akusztikusan kommunikálnak.

Delfinek

A delfinek kommunikációja az egyik legtöbbet kutatott terület, ha állatok közötti beszélgetésről van szó. Ezek az mindenki által szeretett állatok nemcsak beszélgetnek, de mindegyiküknek saját neve van és ezt el is mondják, tehát a bemutatkozás náluk sem ismeretlen fogalom. Ultrahangokkal kommunikálnak, melyeket mi emberek magas, csattogó hangokként érzékelünk, de ők ezt feltehetőleg másképp érzékelik. Az emberi értelemben vett beszélgetésre nem képesek, hiszen a hangokat nem a szájukkal képzik, hanem a homlokukban jönnek létre, érzékelni, hallani a másik fajtársuk "beszédét" pedig az állkapcsukkal tudják. Komoly tudományos próbálkozások vannak egy delfin-ember szótár létrehozására.

Denevérek

A bőregerek is szeretnek dumálni, ráadásul olyan hétköznapi témákról is, mint az emberek. Fejlett, ultrahangos kommunikációjuk és mindegyiküknek saját hangja van - egymást felhangokból azonostják. A legjobban az élelemmel kapcsolatos témák érdeklik őket, sokat foglalkoznak azzal is, ha egy-egy párzási kísérletet az ellenkező nem kiszemelt tagja visszautasít, de a zsúfolt fészkek miatt is gyakran bosszankodnak.

Hollók

Ez a csodás madárfaj gesztusokkal kommunikál. Ornitológusok szerint a hollók, ha mutogatni akarnak a társaiknak, a csőrüket kézként használják, mohát, kődarabkákat, kis gallyakat mutatnak fel az ellenkező nemű fajtársaiknak, melyek veszik is az adást. Megfigyelések szerint nemcsak ilyen módon képesek egymással kommunikálni; van, hogy összeérintik a csőrüket, vagy együtt "fognak meg" tárgyakat. Ezek a gesztusok azt jelzik, hogy a másik madárral el tudják képzelni a "családalapítást", vagy egy már meglévő partneri viszonyt hivatottak megerősíteni.

Kutyák

Az ember legjobb barátja félszavakból is érti gazdáját, gondolnánk, de ez azért nem igaz. Bár a kutyák több száz emberi hangot képesek megtanulni, azok összekapcsolására nem képesek, így inkább a gesztusainkra figyelnek, de azokat valóban jól értelmezik. De vajon a kutyák egymást is olyan jól megértik, mint minket? Ugyan nem szavakból, de természetesen tudják, hányadán állnak a másikkal. Ha két kutya találkozik, hamar kiderül, ki ural kit, melyikük a domináns fél. Mimikájukkal, hanglejtéssel, magassággal-mélységgel hozzák a másik tudomására, hogy nincs értelme erősködni, a megadás célravezetőbb. Mivel jobb ezt az elején tisztázni, mindkét fél arra törekszik, hogy ne fizikai erővel kelljen bebizonyítania, hogy nem ő az alárendelt, ennek ellenére mindannyian tapasztaltuk már, hogy ez nem mindig sikerül.

Macskák

Bármennyire is hihetetlen, igaz, hogy a cicák nyávogása az emberrel való kommunikációt szolgálja, ugyanis az évszázadok során felismerték, hogy képtelenek vagyunk jól olvasni a testbeszédüket, ezért valami másra is szükség lesz, ha meg akarják értetni magukat az emberrel. Csecsemősírásra, babahangokra hasonlító hangokat kiadva kunyerálnak ételt a gazditól, szeretetüket pedig többek között kacsintással, vagy lassú pislogással fejezik ki. Egymás között azonban nem így "beszélgetnek". Fajtársaikkal szemben az egész testüket használják, ebből tudja a másik "kistigris", hogy éppen milyen a hangulata, mik a szándékai cicatársának. A felpúpozott hát, a lelapított fülek, a felborzolt farok és az égnek álló szőr egyértelműen jelzik, hogy a másik macska fél, bár szakemberek szerint ez az esetek túlnyomó többségében férevezetés, aminek célja a betolakodó elkergetése. Ugyanakkor jelezheti azt is, hogy hamarosan itt csata lesz.

Természetesen sok más állat is kommunikál a társaival: az etológusok folyamatosan kutatják, hogyan értik meg egymást, és mi hogyan érthetnénk meg a bolygónk nem emberi lakóit.