Mihalik Enikőnek mozgalmas volt a tavalyi éve: férjhez ment és világra hozta első gyermekét , Eva Rose-t. A modell most egy Instagram-posztban foglalta össze a tavalyi év fontosabb pillanatait.

Mihalik Enikő terhessége alatt is rendszeresen posztolt növekvő pocakjáról és nem riadt meg attól sem, hogy anyaszült meztelenül pózoljon. A szupermodell azóta is kendőzetlenül nyilatkozik az anyaságról, szülés utáni depressziójáról, de a boldog pillanatokat is megmutatja követőinek.

Most egy kis montázst tett közzé a tavalyi év jelentősebb pillanatairól. Ebben intim fotókat osztott meg a hétköznapjairól. Láthatjuk terhes pocakkal, mellszívóval, sőt, egy olyan fotót is megosztott a követőivel, melyen éppen Eva Rose-t szoptatja fedetlen keblekkel.