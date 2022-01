Szódabikarbóna, citrom, fehérítős fogkrém, szájvíz, sínbe belenyomható paszta, amit egész éjjel fent kell hagyni, világítós kütyü, amire ráharapunk... Szinte megszámolni sem lehet, hány tipp, reklám és forradalmian új termék ígéri, hogy hófehérré varázsolja a mosolyunkat. De mi ebből az igaz, és mivel lehet valóban árnyalatokkal világosítani a fogakat? Erről és úgy általában a fogfehérítésről beszélgettük Vidáts-Vas Henriettel, aki dentálhigiénikus, iTOP specialista és a téma szakértője.

Rengeteg otthoni fogfehérítős praktika létezik. Egyről-kettőről már a nagymamámtól is hallottam, de az utóbbi időben kifejezetten sok tanácsot olvashatunk ezzel kapcsolatban a neten. Mi a véleményed minderről?

Nem sok jó. Ma már mindenki hófehéren ragyogó és tökéletesen szabályos fogakra vágyik, ugyanakkor a fogak általános egészségi állapotával kevésbé foglalkoznak az emberek. Pedig az egészségünk megőrzése kellene, hogy az elsődleges szempont legyen, nem pedig az esztétikum. Persze az utóbbi is fontos, de nem véletlenül vizsgáljuk a fogak egészségi állapotát, ha például góckutatásra kerül sor.

Visszatérve a házi fehérítős praktikákra, tudom jól, hogy megannyi ötlete van mindenkinek ebben a témában.

Gyerekként nekem is kötelező volt szódabikarbónával sikálni a fogaimat, mert a nagyszüleim úgy gondolták, ez a „jól bevált" módszer – és nagyon örülök, hogy akkor az a pár alkalom nem tett kárt a fogzománcomban.

Alapvetően minden dörzsölő, savtartalmú, maró hatású otthoni kutyulék súlyosan – ráadásul visszafordíthatatlanul – károsítja a fogzománcot, ami nem is épül vissza, ha egyszer már sikerült elvékonyítani. Nekem az az őszinte és rövid véleményem, hogy ha károsodás nélkül szeretné valaki fehéríteni a fogait, az keressen fel egy fogászatot.

Nézzük meg kicsit részletesebben a legnépszerűbb otthoni fogfehérítő praktikát, és mondj róluk pár szót, hogy miért nem ajánlod azokat?

Szódabikarbóna

Ez a nagyágyú, hiszen mindenki ismeri. A működése pofonegyszerű. Sikáljuk csak meg a fogainkat egy kis vízbe majd szódabikarbónába mártott fogkefével, és voilà, kész is a világosabbnak tűnő fogsor. A végeredmény viszont sokkal több, mint az átmeneti fehéredés, ugyanis az ínyszövet irritálttá válik, ráadásul a hatása is maximum 1-2 napig tart.

Citrom

Ezen belül létezik a citrom és víz kombináció és a citrom és só. Utóbbi haladóknak. Csak viccelek!

Na de lássuk is!



1. Citrom+só

Ezeket inkább hagyjuk meg a tequilának! Ez a két összetevő ugyanis együtt olyan iszonyú fogzománckopást okoz, amit utána már képtelenség helyrehozni. A citromsav okozta fogerózió pedig még a fogak romlásához is hozzájárul.

2. Citrom+víz

Itt a recept úgy szól, hogy kb. 1 dl vízbe facsarjunk 1-2 egész citrom levét, hörpintsük fel és tartsuk a kortyot a szájüregben. Ha kellően megzubogtattuk, akkor köpjük ki és ne együnk vagy igyunk semmit fél órán át, hogy a citromsav kellően marjon... akarom mondani szépen fehérítse a fogakat. No comment... Vagy inkább mégis: Kérlek, ne tedd ezt magaddal!

Hozzáteszem, a mindennapos éhgyomori friss citromos víz elfogyasztása egészségesnek tűnhet, de a fogzománc közben szépen lassan úgy elkopik, mint egy kőszikla a tengerparton. Idővel egyre kopottabb és vékonyabb lesz.

Almaecet

Szuperül mar ez is, hasonlóan, mint a citromsav. A savassága miatt átmeneti fogvilágosodást okoz, de ez idézi elő a fogromboló hatást is.



Eper

Ez kifejezetten a hedonistáknak való! Nyomkodjuk szét villával az epret – tehetünk hozzá citromlevet is - és ezt a trutyit vigyük fel a fogainkra. Átmenetileg még hathat is, hiszen az epernek magas a citromsavtartalma - bár nem olyan durván, mint a citromnak, ezért ez lassabban és kevésbé roncsolja a fogzománcot –, de ettől még egyértelműen ne csináljuk! Az eper legalább finom a többihez képest, ám inkább lakjunk vele jól, mintsem a fogainkra kenjük.

Aktív szén

Az aktív szén ma rendkívül divatos. Rengeteg, neten megrendelhető, jól marketingelt termék alapja, viszont el kell, hogy keserítsek mindenkit, ugyanis az aktív szén egy nagyon abrazív anyag, amely használat közben a fogzománcot erősen súrolja, csiszolja, ezáltal folyamatosan gyengítve és puhítva azt. Végeredményben a fogzománc elvékonyodását eredményezi, ebből adódóan pedig fogérzékenységet és visszafordíthatatlan károkat okoz.

Kókuszolaj

Az ősi technika, amit az indiaiak használtak. A folyamat abból áll, hogy a szánkba veszünk egy teáskanálnyi kókuszzsírt vagy kókuszolajat, majd ezzel öblögetjük a fogainkat. Amit el lehet mondani erről az eljárásról, az az, hogy a kókuszolaj egészséges a szervezetre nézve, és tényleg csökkenti az ínybetegségek kockázatát is. Hogy miért? Mert kb. az 50%-a laurinsav, aminek gyulladáscsökkentő hatása van. De egyáltalán nem helyettesíti az alapos fogmosást! Használjuk inkább főzésre, de biztosan szuper hatással van a bőrre is. Egy biztos: a fogak nem lesznek fehérebbek tőle.

Az otthoni fehérítős tippekkel kapcsolatban az a legjobb, ha megkérdezzük róluk a fogorvosunkat.

Megsúgom, ha ezek a praktikák működnének, mi is bevetnénk őket a rendelőben.

De akkor mit csináljunk ezek helyett? Az interjú második részéből kiderül.