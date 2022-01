Damu Rolandról senki sem tudta, hogy újra szerelmes, halála előtt pár hónappal talált rá az igazi. Menyasszonyával közös tetoválást is csináltattak.

Damu Roland unokatestvére, Tóth Zita árulta el a Blikknek, hogy a színészre halála előtt nem sokkal rátalált a szerelem. Damu meg is kérte a hölgy kezét, komoly terveik voltak.

"Hónapok óta voltak együtt, együtt is laktak, sőt, közös tetoválást is készíttettek, pedig Roland nem volt az a tetoválásos típus. Egy-egy szívecskét varrattak az alkarjukra egymás monogramjával. Nem akarták még felvállalni a kapcsolatukat, mert Roland attól tartott, ha kitudódna, talán rámenne a kapcsolatuk. De mindent megtalált ebben a lányban, amit keresett. Olyan társat akart mindig, aki megérti, és akivel tud tervezni" - mondta Zita, aki úgy hiszi, ha nem történik meg a tragédia, Damu végre boldog lehetett volna.

A színész a családnak is be akarta mutatni választottját, az ünnepek alatt talákoztak volna:

"Karácsonykor anyuékhoz akartak menni együtt, de erre már nem került sor. A lány mindenesetre azóta is támogatja anyut, sokszor ott van nála. Érthető módon nagyon megrázta őt Roland halála, ezért nem akar még a nyilvánosság elé lépni" - mesélte Zita.

