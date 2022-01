A hamarosan hosszú évekre börtönbe vonuló celeb a fotói alapján eresztett egy kis pocakot, ahogy a Ripost írja, nyomott hagyott rajta a karácsonyi bejgli. Vagy ezért, vagy mert a börtönévekre akarja magát kipattintani, de kitartóan emeli a súlyokat és ez meg is látszik rajta.

Feltűnt ez a női rajongóknak is, akik bár pocakosan is imádják kedvencüket, most különösen odavannak érte, a fotói mellett megjelenő kommentek legalábbis erről árulkodnak:

„Még mindig meghalok érted"

„Imádlak, szeretlek!"

„Hot dady!"

- írogatják imádottjuknak a rajongó lányok, akiket az sem érdekel, hogy szerelmük tárgyának hosszú ideje foglalt a szíve.