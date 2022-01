A szerelmesek Dominikán pihentek, amikor nem sokkal az érkezésük után párja megkérte a műsorvezető kezét, amire a boldog menyasszony egyáltalán nem számított.

A valóságshow-szereplőből műsorvezetővé avanzsált Nádai Anikó Instagram-oldalán meg is osztotta örömét, a jegygyűrűjét is megmutatva a rajongóinak. A követők azonnal találgatni kezdtek, vajon miért a hirtelen lánykérés, egyesek a Karib-tengeri álomutazásról készült fotókon keresték az okokat, s azt állítják, a műsorvezető pocakja egyre csak nő, aminek egyetlen oka lehet: gyermeket vár - írja a Bors.

A közösségi oldalakon meg is jelentek a kommentek arról, hogy a gyermekáldás is oka lehetett a hirtelen jött jegyességnek. A hozzászólásokat a képek alól hétfőről keddre a pár törölte, de ezzel csak megerősítették a gyanút: a lángoló szerelmen kívül más is van a háttérben.

Nádai Anikónak már van egy hatéves kisfia, aki teljesen elfogadta édesanyja új választottját.