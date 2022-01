Réti palástfű

A réti palástfüvet főként nőgyógyászati panaszokra ajánlják: menstruációs problémákra, endometriózisra, gyulladásos betegségekre és a változókor tüneteire, például a hőhullámok kezelésére.

A réti palástfüvet már a középkorban is ismerték és használták a nők. Sebeket kezeltek a segítségével, de vérzést is csillapítottak vele. A növény akár a fél métert is elérheti, a lápos, mocsaras helyeken marad meg, de előfordul utak mentén, erdőszéleken, hegyvidéken, domboldalon is.

A növény föld feletti, értékes hatóanyagokkal teli részét gyógyászati célokra gyűjtik. A benne található cserzőanyagok megkötik a toxikonokat, így a réti palástfű hatékonyan vethető be fertőzéses eredetű hasmenések esetén.

Tehát a réti palástfűből készült teát hasmenés, gyomorhurut és bélhurut esetén is fogyaszthatjuk, de menstruációs panaszok ellen is igen hatásos. Ha pedig ekcémás bőrrel küzdünk, a gyulladt bőrfelületet is kezelhetjük vele, és segítségével a gennyes sebeket is gyógyíthatjuk. Sőt, a palástfüvet elhízás ellen is használhatjuk: már napi két-három csésze segít abban, hogy ne rakódjanak ránk a fölösleges kilók.

Közönséges cickafark

A nők élete valójában egy hullámvasúthoz hasonlítható. A felnőttkor nagy részét egy 28 napos hormonális ciklus játékszereiként töltjük. A cickafark jótékony hatásai:

erős vérzéscsillapító hatása van, ezáltal csökkenti a menstruációs vérzést

oldja a menstruációs görcsöket

a fitoösztrogén hatása harmonizálja a rendszertelen ciklust

Ezen kívül más jellegű problémák esetén is hatásos:

enyhíti a felfázás tüneteit

orrvérzésénél is sikeresen alkalmazható

emésztést serkentő, étvágyjavító, élénkíti a vénás vérkeringést, erősíti a vénák falait, emiatt hatásos visszértágulat és visszérgyulladás kezelésénél

A növényben található kamazulén antihisztaminikus hatása miatt bevált az asztma ellen

Citromfű

A citromfű enyhe nyugtató hatással bír, ami segít a premenstruációs időszak alatti hangulati hullámzásokon, az idegesség csökkentésében, és hozzájárul egy kiegyensúlyozottabb, harmonikusabb lelkiállapot megőrzéséhez.

Az illóolajok, olajok is segítenek a menstruációs problémák enyhítésében: a menzesz előtti 5 napban és a menstruációs időszakban érdemes a has területét makadámiaolajjal vagy menta-rozmaring-, cickafak-,bergamott-, vagy jázmin illóolajjal bedörzsölni. Az illóolajat azonban érdemes hígítani, ezért 3-4 cseppet keverjünk össze 1 evőkanálnyi olívaolajjal.

A citromfű enyhe nyugtató hatása sokaknál segít a premenstruációs időszak alatti hangulati hullámzások, idegesség csökkentésében, a harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb lelkiállapot megőrzésében. A citromfűvel az enyhe alvászavarok is rendeződnek. Naponta egy csésze citromfűtea fogyasztását ajánljuk, akár folyamatosan, nem csak a menzesz ideje alatt.

Ez is érdekelhet: 7 tipp a PMS enyhítésére: így változtass az életmódodon!