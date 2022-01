A fiatal házaspárról tudni lehetett, hogy egy éve válságban van a kapcsolatuk. Saját maguk nyilatkozták azt, hogy mindent megtesznek azért, hogy megmentsék a családjukat, többek között a Nyerő Páros című műsornak is ennek reményében vágtak neki. A napokban megjelent hírek alapján azonban sejteni lehetett, hogy valami rossz fog következni.

Két nappal a nagy bejelentés után Kulcsár Edina közösségi oldalán számolt be arról, hogyan érzi magát.

"Próbálok pozitív és erős lenni. Tudom, és már érzem is, hogy jó úton vagyok ahhoz, hogy minél hamarabb visszanyerjem a régi énem! Lassan szeretnék visszatérni a normális kerékvágásba is. Már nagyon sok tervem van a jövőre nézve, amiket idővel veletek is megosztok majd. Az első, amit már láthattatok is, az a zene. Jelenleg terápiaként is hat rám, de szerintem sokan tudjátok, hogy soha nem állt tőlem messze az éneklés, csak eddig nem léptem a tettek mezejére. Most viszont elkészült az első dalom és csütörtökön már forgatjuk is hozzá a klipet. Remélem szeretni fogjátok" - írta a kétgyermekes édesanya.