A mosogatógép-használók közül sokan elöblítik vagy beáztatják az edényeket, mielőtt betennék azokat a mosogatógépbe. Most kiderült, hogy erre valójában semmi szükség.

Az edények áztatása és öblítése felesleges, mielőtt bepakolnánk azokat a mosogatógépbe - derült ki A The National Resource Defense Council jelentéséből. A szennyeződések hiányában ugyanis a beadagolt mosogatószerben található enzimek nem fognak tudni mihez hozzákapcsolódni a gépben. Továbbá, ha elmossuk őket a mosogatógép használata előtt, akkor tulajdonképpen már nincs is értelme emiatt elindítani egy többórás programot, hiszen ugyanolyan állapotban fogjuk őket kivenni, mint ahogyan betettük.

Kutatások is igazolják, hogy az extra öblítéstől nem lesz tisztább a mosatlan edény annál, mintha öblítés nélkül pakoltuk volna be őket. Ennek tudatában pedig egyértelmű, hogy a kézi előmosogatással tulajdonképpen vizet és energiát is pazarlunk. A jelenleg forgalomban lévő, energiatakarékos gépekkel tisztítási hatékonyság/energiamegtakarítás viszonylatban nem tudjuk felvenni a versenyt.

A fent említett jelentés szerint egy átlagos, modern mosogatógép egy mosogatás alatt körülbelül 12-20 liter vizet használ el, míg egy alapos kézi mosogatásnál körülbelül 28-30 liter víz is elfolyhat. Az egyetlen alkalom, amikor értelme lehet egy előzetes öblögetésnek, az, ha a bepakolás után nem kapcsoljuk be azonnal a mosogatógépet. Ilyenkor valóban nem árt egy kis "előmosás", mivel ilyenkor az ételmaradékok jobban megtapadhatnak az edények felületén.