A Sztárok az életemből címmel induló új műsor első vendége a világhírű amerikai énekesnő, Sheléa Frazier lesz. Mága Zoltán a közösségi oldalán árulta el, hogy az énekesnő többször is szerepelt a Budapesti Újévi Koncert színpadán, és többször adott már koncertet a Fehér Háztól, a Kennedy Centertől és a Carnegie Hall-tól a Grammy Múzeumig. Quincy Jones és Stevie Wonder kedvenc énekese és pártfogoltja, és a tizenhatszoros Grammy-díjas David Foster művésztársa élete fontos pillanatait felidézve beszél a műsorban Magyarországról, a magyar közönségről, és közös duettet is énekel majd Jenniferrel.

"A minden elemében új, exkluzív környezetben készülő szórakoztató műsorban Jenniferrel bepillantást nyerhetnek a nézők egy-egy neves színész vagy énekes hétköznapjaiba. Meghallgatunk néhány családi történetet, előkerülnek régi képek, gyerekkori emlékek. Megismerjük a szereplők új oldalát is" – mutatja be a műsort Mága Zoltán.

Jennifernek olyan sztárvendégei lesznek, mint

Kökény Attila

Zséda

Oláh Gergő

Keresztes Ildikó

Vastag Csaba

Takács Nikolas

Szulák Andrea

L.L. Junior

Sümegi Eszter

vagy Molnár Levente.

A műsort hetente láthatják a nézők a képernyőn: az első adás vasárnap délben lesz a TV2-n.