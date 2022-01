Kulcsár Edina több olyan kérdésre is válaszolt a Blikknek, ami sokakat foglalkoztatott. Többek közöt arról is beszélt, hogyan jöttek össze G.w.M-mel.

"A zenével indult minden. Márkkal munkakapcsolat alakult ki közöttünk, mert felkért egy közös dalra, majd ezt követően látott bennem potenciált és felajánlotta, hogy szívesen segít a zenei pályán. Így ő lett a producerem, aminek még most is nagyon az elején vagyunk. Mivel sokszor úgy mentem a stúdióba, hogy lelkileg nem voltam a toppon, elkezdett velem beszélgetni, mert azt mondta, hogy így nem lehet énekelni. Így kezdtünk el egyre többet és többet beszélni. Eközben az utolsó utáni pillanatig próbáltam megmenteni a kapcsolatunkat Csutival, sokszor magamat is becsapva ezzel, de ebből már nem volt kiút, nem hibáztatom Csutit és magamat sem, így lezártuk, mint férj és feleség. Nehéz volt, de a zenébe is menekültem, ami a legtöbb beszélgetést szülte és már támogatást is Márk oldaláról" - mondta Edina a lapnak, aki azt is elárulta, a válókeresetet Csutival még nem adták be.

A történtek után Edina férje, Csuti azt nyilatkozta, hogy rendkívül csalódott. Néhány nappal ezelőtt még bizakodva tekintett a jövőbe, és arról posztolt, hogy igyekszik mindenben támogatni Edinát.



Valószínű, hogy Csuti is csak a közelmúltban értesülhetett arról, hogy felesége már mást szeret, legalábbis január 10-én még arról írt, hogy bízik abban, hogy sikerült megmenteni szerelmüket:

"Mikben vagyok mostanság! Nem is tudom, hol kezdjem... Edina oldalán már sok mindent olvashattatok, nagyjából azt is tudjátok, hogy nem vagyunk jól, de ez az oldalunkról is tökéletesen látszik. A bennem vívódó harcokról, érzésekről nem szeretnék és nem is tudok beszélni. Szeretném mindenben támogatni a feleségem, védeni és segíteni őt, amiben csak lehet, hogy túl legyen ezen a nehéz időszakon, próbálunk többet befelé jelen lenni, de úgy éreztem, tartozom nektek annyivel, hogy valamit én is mondok az éppen aktuális helyzetről!

Rengeteget tanulok belőle, felismerek dolgokat és a személyiségem is pozitív irányba változik, bár soha nem akartam ennyire kemény iskolába járni. Nem tudom, mennyi van még hátra a suliból, mindenesetre igyekszem jelesre vizsgázni, nem akarok megbukni, mert szeretem a tanárom."