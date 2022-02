Mutatjuk, melyek azok az ételek, amelyeket mindenképpen mellőznünk kell az étrendünkből, ha nem szeretnénk elhízni.

Magvak

A magvak telis-tele vannak jó zsírokkal, de ez nem változtat azon a tényen, hogy zsiradék van bennük. Könnyedén elcsábulhatunk egy csomag diákcsemege láttán és hamar a zacskó végén kaparászhatunk. Azt gondolnánk, hogy csupa hasznos zsír van bennük, de ez sajnos nem teljesen így van. A magvak esetében is oda kell figyelnünk a mennyiségre, ám, ha az egyik étkezés helyett megeszünk belőlük egy negyed marékkal, az még nem okoz gondot. Ha ennél többet eszünk belőle, akkor az a fenekünkün, combunkon landol, és lerakódik a zsírraktárakban.

Avokádó

Az avokádó tele van omega-3 zsírsavval, ami jó hatással van a szív-és érrendszerre, magas az antioxidáns tartalma, valamint tele van vitaminokkal és magas rosttartalommal is rendelkezik. Mindez nagyon jól hangzik, aligha találunk ennél egészségesebb ételt a világon. Viszont itt is igaz az állítás, ha túl sokat fogyasztunk belőle, akkor bizony elhízhatunk. Igaz, hogy jó zsírok vannak benne és csökkenti a rossz koleszterinszintet, de ez nem azt jelenti, hogy büntetlenül fogyaszthatjuk.

Protein szelet

A fehérje ugyebár nagyon hasznos, és főleg diéta esetén lehet nagy segítség. A fehérjeszeletek finomak, és a sima édességeket, csokikat is helyettesíthetik. Csak ezzel sem szabad túlzásba esni. Ha fehérjeszeletet szeretnénk enni, inkább köztes étkezésként fogyasszuk és ne étkezés után, egy kis nasiként. Amennyiben mégis protein szeletet szeretnénk enni, minden esetben nézzük meg a címkét, mielőtt megvesszük: ha energiaszeletről van szó, abban bőven van cukor, ha natúr protein szeletről, akkor a fehérje mellett zsírban is bővelkedik.

Kávé

A kávé egészséges címkéje megosztja a szakembereket. Egy pohár koffeinből ugyanis még nem lehet probléma, ráadásul az étvágyat is elveszi, legalábbis sokan ezt gondoljuk. Amennyiben azonban magas zsírtartalmú tejjel isszuk latteként, beleteszünk egy kanál cukrot, és mindezt napi 3 alkalommal megismételjük, akkor ne csodálkozzunk, ha sikertelen a diétánk. Ugyanis egy ilyen klassz, nagy bögre lattéban - pláne sziruppal és tejszínhabbal - akár 3-400 kalória is lehet. Ha nem tudsz lemondani a kávédról, akkor hagyd el a tejet, vagy váltsd ki kisebb mennyiségű magtejre, illetve igyál kevesebbet.

Étcsokoládé

Ha már csoki, akkor legyen étcsoki, és abból is a 75%-nál magasabb kakaótartalmú, egészséges verziót válasszuk. Az étcsoki akkor a legegészségesebb, ha minél kevesebb összetevőből áll: kakaóbab, kakaóvaj, bourbon vanília és nyers nádcukor. Ami ennél több adalékanyaggal rendelkezik, az már veszít a minőségéből. Ha napi egy kis kocka 75%-os csokit eszel, vagy akár hozzáadsz a müzlidhez, azzal egy kis édes ízhez juthatsz, a hangulatod is javulni fog és a szíved egészsége is, és csökken a koleszterinszinted is. Ám ha túl sokat fogyasztasz belőle, akkor azzal csak azt éred el, hogy halmozod a zsírpárnákat a testeden.

