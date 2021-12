A B-vitaminok a fogyás szempontjából nélkülözhetetlenek, és elengedhetetlenek az idegrendszer optimális működéséhez. Nélkülük az ember ingerült, feszült lehet. A stressz hosszú távon ugyanis egyrészt megterheli a szervezetet, másrészt pedig kompenzáló evéshez vezethet, és fölöslegesen üres kalóriák beviteléhez.

A B vitaminokon belül a B6 és B12 vitaminok aktívan részt vesznek az anyagcsere folyamataiban, a fehérje-, és szénhidrát anyagcserében. A B12-vitamin részt vesz a vörösvérsejtek termelődésében, ami a szervezet hatékonyabb energiafelhasználását is elősegíti. Ez nagyon jól jön fogyás és edzéseken való részvétel alkalmával.

A D-vitamin a fogyás egyik fontos alappilléreA túlsúlyosok körében jóval kevesebben fogyasztanak D-vitamint, mint azt kéne. Ha D-vitamhiány lép fel, az nem csupán a túlsúlyért felelős, de a felesleges zsírt aránytalanul, a hason és a csípőn raktározza el. A D-vitamin támogatja az immunrendszer működését, emellett a zsírégetésben is szerepe van, főként amiatt, mert segít a szervezet foszfor- és kalciumháztartását egyensúlyban tartani, ez pedig nagyon fontos a fogyáshoz. Amennyiben a D-vitamin-szint emelkedik a szervezetünkben, úgy csökken a raktározott zsír mennyisége is.

A téli időszakban több D-vitaminra van szüksége a szervezetünknek, mint nyáron, ami 1500-2000 NE (nemzetközi egység)/ nap az optimális bevitel.

A D-vitamin fogyókúrában kalciumra is szükség van. Amikor növeljük a D-vitamin bevitelét, nagyon fontos, hogy kalciummal is támogassuk a szervezetünket, hiszen leghatékonyabban együtt fejtik ki a hatásukat.

Ha természetes forrásokból szeretnénk hozzájutni D-vitaminhoz, akkor a halakban – szardínia, lazac, tonhal – tojás és vitaminokkal dúsított gabonapehelyben és gyümölcslevekben, valamint májban is találunk D-vitamint.

A C-vitamint a fogyokúrázók csodaszerének is szokták nevezni

Aktívan hozzájárul a hormonok termelődéséhez, amely a zsíranyagcserét segíti. Ha nem támogatjuk elegendő C-vitaminnal a szervezetünket, akkor a plusz kilók könnyedén elkezdenek lerakódni, a zsírbontás lassulhat, és a már meglévők pedig nehezebben indulnak lefelé. A kötőszövet erősítése mellett további jótékony hatása, hogy remek sejtregeneráló, így az öregedést is késlelteti.

Az ajánlott napi bevitel mindössze 60-80 miligramm, ami csak a hiánytünetek elkerülését segíti. Amennyiben fogyáshoz szeretnéd igénybe venni a C-vitamint, akkor napi 1000 milligrammot érdemes bevinned.

A C-vitamin fokozza a szervezet ellenállóképességét, és hatástalanítja a szabad gyököket, melyek az öregedésért lehetnek felelősek. A zsír lebontásához a tested rendszeresen C-vitamint igényel.

A C-vitamin azért is fontos a fogyás szempontjából, mert a szervezet nem képes előállítani a noradrenalin nevű hormont, aminek ki kellene vonnia a zsírokat a sejtjekből. A karnitintermeléshez szintén fontos a C-vitamin, mivel a zsírmolekulákat a vérből a sejtégető kemencéihez viszi. Ezek a karcsúsító vitaminok mind megtalálhatók a citrusfélékben, a paprikában, málnában, káposztában, borsóban, spárgában, de vitaminkészítmény formájában is magunkhoz vehetjük. Arra azonban ügyeljünk, hogy a vitaminmennyiséget egész napra elosztva, egyenletesen vigyük be a szervezetünkbe, mert ha egyszerre túl sokat veszünk be, a vesénk kiüríti a fel nem használt mennyiséget.

