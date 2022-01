2022. január 24., hétfő a ♎ben (Fogyó hold, Mérleg)Először is maradj csendben és csak figyeld azt, ami történik, így sok új információhoz juthatsz. Bármi megtörténhet, új kapu is megnyílhat. Hallgass a belülről érkező intuíciókra.

2022. január 25., kedd a ♏ban (Fogyó hold, Mérleg)Békés, befelé fordulós nap, de közben lelkileg leterhelő lehet ez a túlságosan nagy nyugalom. Sok a kérdés, kevés a válasz? Ne kergesd az időt, csak figyelj, s fedezd fel a valóban fontos dolgokat.

2022. január 26., szerda a ♏ban (Fogyó hold, Skorpió)Óvatosan kell bánni a mai energiákkal, túlértékelhetjük magunkat és az eredményeinket. Pár fura információ érkezik, javallott ezeket befogadni, értelmezni, helyükön kezelni – de nem többnek, mint amik valójában!

2022. január 27., csütörtök a ♐ban (Fogyó hold, Nyilas)Alapvetően őrizd meg a békét a lelkedben és a közvetlen környezetedben egyaránt. Sok dolog elavult, érdemes olvasni, informálódni, kutakodni azért, hogy a jövő heti Újhold után építkezhess.

2022. január 28., péntek a ♐ban (Fogyó hold, Nyilas)Érdemes összegezni az elmúlt Holdhónap eredményeit, kudarcait, befejezetlen feladatait. Nem kell kapkodni, sietni, igazából nincs is hová. Határozzuk el, mibe fogunk februártól.

2022. január 29., szombat a ♑ban (Fogyó hold, Bak)Lehetőségünk nyílik arra, hogy megtaláljuk és felismerjük az aktuális életcélunkat. Érdemes szeretni magunkat és kedveskedni magunknak, ez erősíti az önbizalmat és a hitet.

2022. január 30., vasárnap a ♑ban (Fogyó hold, Bak)Kissé energiátlan nap, mert az Újhold hatásai már ezen a napon érződnek. Ugyanakkor vasárnap van, tehát megpihenhetünk és nem kell aktívan üldözni az otthoni teendőket.