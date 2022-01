Kulcsár Edina pár hónapja volt együtt Csutival, amikor a megismerkedésük dátumát a jobb keble mellé tetováltatta. Csuti is csináltatott egy tetkót akkor, csak ő a nyakára varratta az akkor még fontosnak hitt számokat.

"Elkísértem őt egy tetoválószalonba, ahol felvetették, hogy miért nem csinálunk közös tetoválást. Kicsit megijedtem a gondolattól, aztán arra gondoltam, hogy miért ne? Egyszer élünk, nagyon nagy a szerelem közöttünk, és a megismerkedésünk napja vízválasztó volt számomra, húzóerő volt az ő személye" - idézte a Ripost Edinát, aki 2016-ban mesélt a közös tetoválásról a Mokkában. Edina akkor azt mondta, nem gondolja, hogy valaha is meg akar majd szabadulni a műtől. "Nem gondolom, hogy valaha is szét fogunk menni, mert nagyon szeretjük egymást, de ha mégis, akkor is nagyon büszkén viselném ezt a tetoválást, ha ő nem lenne, mert ő nagyon nagy segítség volt az életemben" - jelentette ki.

G.w.M-nek így valószínűleg meg kell szoknia a tetoválás látványát és a volt férj emlékét.

