Ahogyan mi is beszámoltunk róla , Dr. Lestár Ferenc éppen ügyeletes volt, amikor egy, a vizsgálatra érkező házaspár megtámadta, és verekedés alakult ki közöttük. Az izmos doki megvédte magát, ám a bunyóban súlyosan megsérült az őt megtámadó férj. Ferenc a történtek óta újra rendel Fóton, a betegek többsége nagy örömmel fogadta a visszatérését.

Dr. Lestár Ferenc volt az ügyeletes orvos Fóton, amikor néhány héttel ezelőtt éjjel kereste egy házaspár telefonon azzal az igénnyel, hogy másnap gyógyszerfelírással állítsa be a feleség vérnyomását, mire közölte, hogy a szombati ügyeletben erre nincs lehetőség, hiszen az eljárás több alkalmas, így az háziorvosi feladat. Ezek után a férj másnap reggel ismét jelentkezett előbb telefonon, majd személyesen.

"A házaspár nőtagja először elkezdte gyalázni a rendszert, mondván, az orvosok mind gyáva férgek, mert félnek a Covidtól, ráadásul azt hisszük, hogy nekünk mindent szabad, én pedig vele szemben megsértettem az orvosi eskümet. Megkértem, hogy a súlyos állítását támassza alá, mire közölte, hogy megtagadtam tőle az ellátást. Ezután hirtelen kitalálta, hogy nem is a vérnyomásával van baj, mert ő éppen köhög. Azt gondolta, hogy ettől megijedek a koronavírus miatt, de én nem szoktam megijedni. Megjegyeztem, hogy csak annyi megaláztatást kívánok neki az életben, amennyi engem szokott érni a rendelőben. Ezt a mondatot sértésnek vette és elkezdett ordítani, miközben a férje még csak csendben ült. Kértem, hogy fejezze be a hangoskodást, de a nő csak annál jobban ordibált. Amikor megindult felém, én is felálltam, majd a nő nekilökött a szekrénynek. Persze védekeztem, és a támadót ellöktem magamtól"

– mesélte korábban a Borsnak Dr. Lestár.

Az orvos továbbá elmondta, hogy miután a feleség támadását elhárította, a férj is felállt, és azonnal elkezdte az orvos fejét ütésekkel sorozni. A doki nem hagyta magát, végül a támadóját kellett koponyasérülésekkel kórházba szállítani.

Lestár az eset óta újra rendel Fóton, aminek a legtöbben nagyon örülnek.

"Győzött az igazság! Még jó, hogy visszaütött az őt megtámadóknak! Csak azért, mert felesküdött a gyógyításra, nem köteles tűrni, hogy megalázzák" – mondta a Borsnak egy férfi a rendelőnél.

"Sokakat ismerek, akik hálásak neki! Az egyik barátom édesanyja életét is ő mentette meg a helyzetfelismerésével! Igazságtalannak érzem, hogy meghurcolták" – fejezte be a közelben lakó István.

"Őszintén szurkoltunk a doktor úrnak! Nagyon helyesen tette, hogy megverte a támadóját! Remélem legközelebb is megteszi!" - tette hozzá egy fiatal hölgy, aki kiváló ellátást kapott az orvostól.

"Nagyon örülök, hogy újra itt van, mert elviselhetetlenül fáj a torkom. Felírt egy erős gyógyszert, bízom benne, hogy egy-két nap alatt meggyógyulok" – árulta el a Juditként bemutatkozó beteg.