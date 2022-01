Singh Vikiék levesezője, a Supi óriási bajban van. Bár az énekesnő és szerelme azon vannak, hogy a legmagasabb színvonalat nyújtsák, a járványhelyzet súlyosbodása miatt megcsappant a turisták száma, az étterem pedig a csőd szélére került.

Még megvan az étterem, de a párommal, Tomival napi szinten beszélünk arról, mi legyen a sorsa. Az év első két hónapja nagyon megvisel minket. A másik vállalkozásunkat, a ruhaüzletünket tavaszig bezártuk, a Supival pedig reméljük, hogy kitartunk addig, ameddig beindul a turizmus. Addig parkolópályán van szegény, éppen csak üzemel a hétvégén

-mesélte a Borsnak Viki, akinek az életét az is bonyolította az elmúlt hetekben, hogy párjával együtt elkapták a covidot.

„Betegek voltunk, tíz napig itthon maradtunk. Erőnk sem volt orvoshoz menni, de nem is szerettük volna kockáztatni, hogy bárkit is megfertőzzünk. Biztos, hogy az omikront kaptuk el, mert minden létező tünetet produkáltunk" – mondta az énekesnő, akivel karácsony előtt mi is készítettünk egy interjút.