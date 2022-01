Négy hete vesztette életét lakástűzben Babicsek Bernát, a tehetséges színész-harmonikaművész. Szülei azóta sem térnek magukhoz.

"Hat hétig nem nyúlunk a dolgaihoz. Nem tudom szavakba önteni, hogyan érezzük magunkat. Az egész életünk kilátástalanná vált. Naponta visszajárunk a házához, ahol a fiam meghalt, gyertyát gyújtunk, és csak sírunk... Elviselhetetlen ez a fájdalom! A falusi szokás szerint hat hétig nem nyúlunk a dolgaihoz, addig minden érintetlenül marad" - mondta a Borsnak a megtört édesanya.



Márta azt mondja, nem kívánhatott volna jobb gyermeket, mindig mindenkinek segített, nem tudott nemet mondani.

"Annyit küzdött szegény, állandóan dolgozott, hogy felépítse saját magát és az életét, hiszen neki nem volt semmilyen hátszele, segítsége, mindent egyedül ért el. Nagyon hiányzik, mert rendkívül jó kapcsolatban voltunk. Napi szinten találkoztunk, írtunk egymásnak, és mindig hazajött. Még csak most fejezte volna be a házát, amit az édesapjával közösen építettek. Tíz éve ott élt már, mindig valamit csinált rajta, most tavasszal készült volna el a garázs és a kerítés építésével, hogy az udvara is gyönyörű legyen" - mesélte az édesanya, aki máig nem érti, hogyan történhetett meg a tragédia, hiszen Bernát profin főzött. Bernátot fél 1-kor hagyták magára, mert pihenni szeretett volna, mégis nekiállt főni, ám valószínűleg elaludt.