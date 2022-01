Szegedi Fecsó és párja, Bea a nyáron szakítottak, ám nem sokkal később ki is békültek. Szerelmüket nemrég meg is erősítették, Fecsó karácsonykor megkérte párja kezét.

"Las Vegasban lesz majd az esküvő, de akkor szeretnénk odamenni, amikor itthon hideg van, hiszen ott egész évben nagyon jó az idő, így a télből a nyárba menekülnénk. Azonban a február mindkettőnknek elég zsúfolt hónap, ezért úgy tervezzük, hogy a következő télen utazunk ki, és akkor lesz az esküvő" – mondta a Blikknak Fecsó.

"Nekem már volt nagy esküvőm, és tudom, hogy az nagyon macerás, ráadásul rengeteg pénzbe is kerül. Beával úgy gondoljuk, az összeget, amit a nagy napra költenénk, inkább a nászútra szánjuk, és Las Vegasból egyenes Hawaiira mennénk. Persze majd itthon is lesz egy szűk körű kis összejövetel, hogy a szeretteinkkel együtt is megünnepelhessük, hogy összeházasodtunk" - folytatta, megmagyarázva, hogy miért döntöttek a kis esküvő mellett.

Természetesen a gyerekvállalás is szóba került, amivel kapcsolatban Fecsó elmondta, nem tartja kizártnak, hogy Beával családot alapítanak. Gyermekeik, Medox és Edward szerencsére kifejezetten jól kijönnek egymással.