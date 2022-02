A 36 éves Kayla Lavende nem mindig nézett ki úgy, ahogy most. A Barbie babára hajazó szőkeség régebben160 kilót nyomott, és nem is hasonlított arra, aki most a tükörből visszanéz rá. Kayla a múltban,amikor repülőre ült, két helyet foglalt magának, egy ülésre ugyanis nem fért rá hátsója. Egy ponton aztán megelégelte kinézetét, és úgy döntött, örökre leszámol a plusz kilókkal - írja a Daily Star.

A lány 2018-ban egy gyomorszűkítő műtéten esett át, majd szigorú diétát tartott, és rendszeresen sportolt. Úgy akart kinézni, mint Barbie, és ezért mindent megtett.