Stana Alexandra és Meggyes Dávid kapcsolatára nagyon gyorsan fény derült, ezért aztán nem is tagadták sokáig, hogy egy párt alkotnak. A táncosnő azóta a figyelem középpontjába került, volt, aki Horváth Grétához hasonlította őt, aki ezt nem is hagyta szó nélkül. Alexandra most a kommentelői kérdésére reagált, így a többi között arra is válaszolt, hogy nem zavarja-e a sok kritika.

"Nem zavar, hogy sokan elítélnek most a magánéleted miatt?" - Kérdezték tőle.

"Zavarni nem zavar, aki szeret, nem amiatt, amit rólam olvas. Véleménye pedig mindenkinek lehet" - írta.

"Hány évesen szeretnél gyereket?" - kérdezte tőle egy másik követő.

"Nem szeretnék túl sokáig várni, de ez ugye sok mindentől függ" - válaszolta Alexandra, amit a Bors szúrt ki.