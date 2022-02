Nagyon keveseknek adatik meg az a képesség, hogy tökéletesen be tudják osztani az idejüket. Ezek a szuperhősök elvégzik a munkájukat, emellett minőségi időt töltenek a szerelmükkel, családtagjaikkal, és ami a legfontosabb: saját magukkal is tudnak foglalkozni. Minden belefér 24 órába, hét napba, és még csak meg sem kell szakadniuk.

Számtalan időnyerő technika létezik, és mindegyik hasznos, de nem mindenki számára. Ezekre a praktikákra úgy kell tekinteni, mint a diétákra. Hiába kecsegtet gyors megoldással, lehet, hogy számunkra nem az lesz a megfelelő. Ettől még egyik sem rossz, csak tudnunk kell alkalmazni, elsajátítani azokat a fogásokat, amelyeket bele tudunk építeni a saját életünkbe.

Az oáziselméletet egy amerikai író, Dave Crenshaw alkotta meg, aki fiatal kora ellenére már több mint két évtizedes tapasztalattal bír az időmenedzsment területén. Számos kis- és nagyvállalkozással, beosztottakkal és vezetőkkel dolgozott együtt. A tapasztalatai alapján fogalmazta meg újszerűnek ható, ám korántsem világmegváltó elméletét. Dave szerint ugyanis nem a feladatok rendszerezése, a teendők listába szervezése vagy a blokkokra felosztott idő, hanem a pihenés gyorsítja a munkát.

Crenshaw több könyvet is publikált az elmúlt években, amelyek mind az időnyerésről szólnak. Élesen bírálta a multitaskingot, szerinte ugyanis kontraproduktív és hosszú távon többet árt, mint használ. Összegyűjtötte tanácsait az otthoni munkavégzéshez, amely ugyan bőven a koronavírus-járvány előtt jelent meg, még 2018-ban, ma mégis égetően aktuális és sokak számára szükséges is lehet. Ezt megelőzően adta ki A kikapcsolódás ereje című könyvét, amelyben bevezette az olvasókat az oázisok világába.

Szemlélete szerint az élet egy sivatagi séta, egy hosszú és kimerítő út, amelyben szükségünk van az életmentő megállókra, az oázisokra.

Ezek olyan szellemi frissítők, amelyek, ha rendszeressé válnak az életünkben, akkor hatékonyabbak leszünk a munkában is. Az oáziselmélet követői úgy alakítják az életüket, hogy naponta, hetente és havonta is legyen pár percük saját magukra. A napi oázis során olvashatunk, nézhetünk vicces videókat, vagy színezhetünk is. A heti fix kikapcsolódásunk szintén csak magunkról szóljon. Ez lehet egy forró fürdő vagy egy filmes este is, bármi, amikor nem kell másokhoz igazodnunk.

Bárki bármilyen elfoglaltságot találhat, csak ragaszkodjunk az "énidőhöz". Ez ugyanis nem jutalom, hanem létszükséglet. Azért nézzük meg ebédszünet után a vicces cicás videókat, mert azt követően felfrissülve tudjuk belevetni magunkat a munkába. Azért merüljünk el kedden esténként egy forró, illatos fürdőben, miközben a háttérben szól a kandallóban ropogó fa hangja a telefonból, mivel szükségünk van a relaxálásra, hogy elengedjük a napi stresszt. Ne csak hébe-hóba legyen lehetőségünk kikapcsolódni, hanem rendszeresen.

A kikapcsolódás ereje abban rejlik, hogy látszólag megajándékozzuk magunkat, mégsem a családunktól, a munkánktól vesszük el az időt. Egy félórás fürdő, egy kétórás film vagy pár perc szieszta egy pohár borral a kezünkben minden hétbe belefér, higgyük el.

Munka közben is tudunk időt találni pár perc "szórakozásra", ha mégsem, akkor közvetlenül a munkaidő után pihenjünk. Olvassunk vagy játsszunk hazafelé a buszon, valahogy álljunk meg, szakadjunk ki a pörgésből. Ha el tudunk lazulni, akkor a magánéletünkben is kiengyensúlyozottabb emberekké válhatunk.

Az oázistechnikához nem kell pénz, de még csak az eddigi életritmusunkat sem kell felborítanunk. Nem kell 4-kor kelni és hideg vízzel zuhanyozni, ebédre salátát enni vagy a popslágerek helyett komolyzenét hallgatni, mert azt írják, segít a koncentrálásban. Egyszerűen csak meg kell találnunk, mi tesz minket boldoggá, és úgy kell ragaszkodnunk a pihenéshez, mintha az életünk múlna rajta.