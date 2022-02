Tóth Gabi nemrég Instagramján nosztalgiázott, több meglepő kép is előkerült az énekesnőről.

Tóth Gabi csupán 16 éves volt, amikor feltűnt a Megasztárban. Az azóta eltelt 17 év alatt rengeteget változott ő is és az élete is. Az énekesnő nemrég nosztalgiázott a régi időkről, és több érdekes kép is előkerült.

Tóth Gabi az elmúlt években sok magasságot és mélységet megélt, több kapcsolata zátonyra futott, míg végre rátalált Krausz Gáborra, akivel azóta már közös gyermekük is van. A nosztalgikus képeket itt tudod megnézni.

Hannaróza 2019-ben született, Gabi pedig azóta blogol az anyaság nehézségeiről és szépségeiről is. Az énekesnő nemrég arról beszélt, hogy kislánya hiába múlt el két éves, az altatás még mindig rémálom, sokszor érzi úgy, hogy rossz anya.