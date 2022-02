Schobert Lara édesanyja, Rubint Réka gyönyörűa alakját örökölte, így nem csoda, hogy az egyik elismert magyar márka, a Sugarbird fel is kérte modelljének. Larától korábban sem állt távol a divat, mindig is imádta a ruhákat.

"A Sugarbird modellje vagyok. Nagyon szeretem a csapatom és a ruhákat is, mindet szívesen hordom.

Évekig hatalmas, túlméretezett göncökben jártam, mert szerettem volna elbújni, sajnos ez jellemző rám, hogy nem vagyok tisztában az értékeimmel és az adottságaimmal. Ezt már az iskolában és itthon édesapám is szóvá tette, hogy ne járjak zsákokban. A márkának vannak testhezálló, elegáns darabjai is, így szerettem meg az igazán nőies darabokat is viselni" - mesélte a Blikknek.

Lara elárulta, hogy nem szeret vásárolni, édesanyja hiába kérleli őt, hogy menjenek el együtt ruhát venni, ő mindig nemet mond.

"Ilyenkor anyu vesz nekem ruhákat, átküld egy fotót, hogy mit nézett ki, és ha tetszik akkor megveszi. Ez hatalmas segítség. Igazság szerint nekem nem számít, hogy valami márkás vagy drága legyen, csak az a fontos, hogy jól érezzem benne magam. Akkor is ezt tartom szem előtt, amikor reggelente a iskolába készülődök" - tette hozzá Lara.