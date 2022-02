A múlt héten azzal kapcsolatban röppentek fel pletykák, hogy Adele az idei Brit Awardson sem fog megjelenni. Most azonban rácáfolt a pletykákra, és egy csodálatos estélyiben jelent meg a rendezvényen.

Egyúttal mindenkit biztosított arról, hogy párjával jók vannak. Adele-ra ráfért a boldogság, hiszen a válása nagyon megviselte őt, melyről az Easy On Me című dalban is énekel.