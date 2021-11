Adele legújabb dala, az Easy on me októberben debütált, az énekesnőnek azóta viszont egy perc nyugta sincs, ugyanis újságírók és tévések hada kopogtat az ajtaján, hogy nekik adjon először nagy interjút hat hosszú év után.

A világhírű énekesnő azonban novemberben sem tétlenkedik, hiszen a hónap közepén megjelenik legújabb, korábbi életének szakító száma, a '30'.

Adele vadiúj száma, az Easy on me rögtön a sikerlisták elejére repült. A több mint 100 milliós megtekintés óta az első interjúkra is sor került. Rögtön az első a Vogue-gal készült, majd ezt követően Oprah Winfrey otthonában egy két órás mélyinterjút adott a '30' című albumának a hátteréről. A beszélgetést Oprah tengerpartra néző monetico-i otthonában forgatták. Az interjú november 14-én jelenik meg a CBS-n, az album hivatalos megjelenése előtt 5 nappal - írja a Blikk.hu.

A többszörös Grammy-díjas és Oscar-díjas énekesnő dalait a párjával való szakítása és gyermeke ihlette. Adele élete legnehezebben megírt albumát tárja a nagyközönség elé.