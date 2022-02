Norina betegen hordta ki kisbabáját, aki a születése után rögtön inkubátorba került. Ekkor vette kezdetét a tortúra, amely nem csak lelkileg, hanem testileg is megviselte mindkettejüket. Young G kedvesén nemrég életmentő műtétet hajtottak végre, melynek során eltávolították a méhét. Ez azt jelenti, hogy nem lehet több gyermeke.

A beavatkozásnak három hete történt, a februárra ígért szövettani eredmény pedig most megérkezett.

Mi vár a párra ezután? Kit viselt meg jobban az elmúlt egy év? Mi volt a mélypont? És hogyan lehet feldolgozni mindazt, ami történt?

Egyszerű a kérdés, de lehet, hogy nem könnyű a válasz. Hogy vagytok?

– Az elmúlt kicsivel több mint egy év nagyon nehéz időszak volt. Három hete műtötték Norinát, eltávolították a méhét, de végre hazajöhetett a kórházból és most már itthon lábadozik. Nagyon vártuk már haza. Az biztató, hogy látványosan fejlődik, már tud pisilni, nem fáj neki a vágás helye és szinte teljes értékű életet tudunk élni.

Megvan a régóta várt szövettani eredmény. Mit mondtak az orvosok?

– Hihetetlenül boldogok vagyunk! Negatív lett az eredmény, ami azt jelenti, hogy nincs áttétje és semmilyen további kezelésre sincs szükség. Ezzel persze még nem ért véget a történet, továbbra is nagyon oda kell figyelnünk az életmódunkra, arra hogy mit eszünk, de ezzel most kaptunk egy új esélyt, egy új életet. Öt évig tünetmentesnek kell lennie, hogy minden rendben legyen és azt tudjuk mondani, hogy Norina meggyógyult. Sajnos van rá hajlama, hogy visszatérjen a betegség.

Megünnepeltétek vagy azért óvatosak voltatok?

– Kettesben elmentünk moziba. Szerencsére a mama tudott vigyázni a kis Rebekára, így ki tudtunk mozdulni. Nagyon rég nem volt erre lehetőségünk. A film után Norina lefeküdt, én viszont továbbvittem az éjszakát és nagyon berúgtam.

Mennyi idő, mire Norina teljesen felépül a műtétből?

– Az orvosok szerint hat hétig még kímélnie kell magát, de a teljes felépülés eltarthat akár egy évig is. Hatalmas sokk érte Norina szervezetét. Nem csak, hogy eltávolították a méhét, de átvizsgálták a teljes bélrendszerét, a hasfalának belsejét, a máját is, és majdnem harminc darabot eltávolítottak a nyirokcsomóiból. Lassan el szeretnénk kezdeni mozogni, edzeni, hogy ezzel is segítsük a regenerálódást. Az nem tesz jó, ha egész nap csak fekszik. Mióta itt a mama, és segít nekünk, vigyáz a picire, azóta eljárunk esténként sétálni. Tök jó ilyen nagy sétákat csinálni, ezek is elősegítik a gyógyulást.

Norina hogyan tudja feldolgozni mindazt, ami történt?

– Olyan, mintha egy férfinak levágnák a heréit. Norina hihetetlenül erős, nyomát sem látom mindannak a fájdalomnak és megrázkódtatásnak, amit át kellett élnie. Az egész tortúra egy éve tart, és volt ideje feldolgozni. Nagyon szépen megfogalmazta, hogyan küzdött meg a traumával. Azt mondta, hogy kapott egy szervet az istentől, a természettől, és neki eddig volt rá szüksége. Adott neki egy gyönyörű szép gyermeket, de a méhe már csak mérgezte a testét.

– Nagyon érzelmes életet élünk, szerintem azért is erős a kapcsolatunk, mert mi beszélgetünk is, és nem csak úgy vagyunk egymás mellett. Ha Norina még nem tudta volna túltenni magát mindazon ami történt, akkor biztosan elmondta volna. De úgy érzem, ő nem csak testileg, hanem lélekben is megszakította a kapcsolatot a méhével. Sokan úgy esnek át egy ilyen műtéten, hogy nincs gyerekük. Nekünk születhetett és ez hatalmas áldás. Rebeka megmentette az édesanyja életét, majd az édesanyja életet adott Rebekának.

Téged jobban megviselt ez az egész, mint Norinát?

– Úgy érzem, hogy picit nehezebben viseltem, mint ő, de férfi vagyok és nem mutathattam ezt egy pillanatig sem. Tartanom kellett magam, nem hagyhattam, hogy a gyerekek, és főként Norina megérezze, hogy mennyire félek. Nem zuhanhattam össze, viszont lelkiekben piszkosul megviselt az elmúlt egy év. Amikor Rebeka megszületett és inkubátorba került, Norina pedig sorban kapta a rossz híreket, akkor volt egy nap, amikor nagyon berúgtam. Otthon voltam egyedül, és összeroskadva sírtam. – Az elmúlt egy évben rengeteget sírtam. Belegondoltam abba, hogy mi lenne, ha Norina meghalna, ha elveszíteném a szerelmemet és itt maradnék egyedül a kisbabánkkal.

Mindenben támogatod. Ha jól tudom, ezért váltottál te is életmódot.

– Korábban már kétszer kipróbáltam a vegán életmódot, mert azt mondják, hogy a húsfogyasztás felerősíti az ízületi fájdalmakat és az autoimmun betegséget, én pedig ezekkel küzdök. Norina miatt most mindketten vegánok lettünk, ezzel is próbálom őt támogatni, de ettől függetlenül megveszünk a húsért! Ahogy megkaptuk a negatív eredményt, azonnal csináltunk egy nagy csirkepörköltet.