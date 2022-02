Az 1995-ös Casino című filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjra jelölték a színésznőt, akit ezután kezdett komolyan venni a szakma.

Ahogy tehetsége, úgy szépsége is megkérdőjelezhetetlen. A 63 éves színésznővel most a The Rake című magazin készített fotósorozatot.

Sharon Stone models plunging leotard, compares herself to Princess Di https://t.co/xdMg8Fcmwa via @DailyMailCeleb — Adolf Walter Jr. (@starsonb) February 10, 2022

A címlaphoz természetesen készült interjú is, amiben Sharon arról beszélt, hogy a 80-as, 90-es években ugyanolyan nyomás volt rajta, mint Diana hercegnén:

"Dianával mindketten ugyanabban az időben voltunk nagyon híresek. Ha kimentem az utcára, elmentem egy étterembe, akkor hirtelen több száz, néha több ezer ember vett hirtelen körül, őrület volt. Ez pedig nem néha fordult elő, hanem MINDIG."

Sharon Stone Britney Spears egyik fotója alatt kifejtette a véleményét arról, hogy az énekesnő rendszeresen megmutatja bájait. Ő vszont ezelőtt nem sokkal szeméremdombig felvágott ruhában jelent meg.