A tavasz szó hallatán sokaknak a pasztell színű szettek és könnyed ruhák jutnak eszébe. Ám nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy a tavasz nemcsak a melegebb időről szól, hanem esik is az eső, reggelente még hideg van, és nem vehetjük még elő a rövidnadrágokat és pólókat sem egy harisnya vagy kabát nélkül. Pont így született meg a divatvilág legújabb trendje. A horgász esztétika a horgászok által viselt praktikus, vízálló, szélálló és natúr színű szettekből inspirálódott. A trend még a Pinterest Predicts 2025 előrejelzésébe is bekerült, és az egyik legújabb TikTok-divatőrület lett. Eláruljuk, mit kell beszerezned, hogy neked is praktikus és trendi legyen a tavaszi ruhatárad a horgász esztétika alapján.

Az oversized kantáros nadrág a horgász esztétika egyik alapdarabja, amit már a kifutón is láthattunk.

Forrás: Getty Images/Louis Vuitton: Photocall - Paris Fashion Week - Womenswear Spring-Summer 2025

A horgász esztétika a tavasz új trendje

Taylor Gates, a TikTok egyik tartalomgyártója – aki maga is készített egy magyarázó videót a virális trendről – elmondta, hogy már a közösségi média berobbanása előtt is látta a stílus elemeit feltűnni a street style világában, főként férfias és funkcionalista darabok formájában. Még olyan praktikus divatikonok, mint Gwyneth Paltrow és Katie Holmes is a trend korai követői közé tartoztak, horgászos szandálokkal, laza gombos ingekkel és csíkos darabokkal.

Funkcionális divat

A munkaruházat és a funkcionális divat az utóbbi két szezonban gyakran előkerült a divattrendekben. Ezúttal sem annyira az oversized fazonok vagy a színek vannak hangsúlyban, hanem a praktikus ruházat és az anyagok. Gondoljunk csak a horgászsapkákra, a viaszos vászonkabátokra és a hálós vagy necc részletekre a hétköznapi öltözködésben. Ez a trend a quiet luxury és a coastal grandmother esztétikát idézi, de sokkal praktikusabb.

A gumicsizma a horgász esztétika alapdarabja.

Forrás: Getty Images

A kifutókat is meghódította

Habár számos más divathullám is felbukkanhat az internet tengerén, a tengerészeti inspiráció a kifutókat is meghódította. Olyan nagy divatházak, mint a Louis Vuitton, amely nemrég mutatta be a vírusként terjedő homár táskáját a 2025-ös őszi-téli férfi kollekció bemutatóján, a Miu Miu és az Altuzarra is egyre inkább a hajós stílus felé fordulnak, vízszintes csíkokkal, ballonkabátokkal és óceán ihlette kiegészítőkkel.